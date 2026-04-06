МАГАТЭ и ЗАЭС начали подготовку режима тишины для ремонта линии

Tекст: Катерина Туманова

«На данный момент основной источник внешнего энергоснабжения – это линия «Ферросплавная», резерва у нас нет, и на данный момент совместно с МАГАТЭ ведется работа по созданию очередного, шестого по счёту режима тишины для того, чтобы техническим специалистам была предоставлена возможность выполнить ремонт линии», – сказал Черничук РИА «Новости».

Эта мера необходима для ремонта высоковольтной линии «Днепровская», которая была повреждена в марте в результате атаки украинских боевиков. Сейчас станция получает электроэнергию только по одной линии – «Ферросплавная». Резервом служат дизель-генераторы, которые находятся в рабочем состоянии, запаса топлива достаточно для поддержания безопасной работы станции в случае необходимости.

По словам Черничука, текущий режим тишины станет шестым, что свидетельствует о повторяющихся проблемах с безопасным доступом к инфраструктуре. Он подчеркнул, что отсутствие резерва делает ситуацию напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина отметила, что за последние две недели наблюдался кратный рост интенсивности атак ВСУ в районе станции и Энергодара.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что в последние дни ударов по району самой АЭС не фиксировалось, однако были прилеты по городу-спутнику Энергодару. В воскресенье мэр Энергодара сообщил о полном отключении электроснабжения в городе.