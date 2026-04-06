В МВД напомнили о штрафе за несвоевременное уведомление ГИБДД о смене имени

Tекст: Катерина Туманова

Водителю грозит штраф до 2 тыс. рублей за несоблюдение установленного срока уведомления о смене фамилии, имени, отчества или прописки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

При изменении персональных данных или места жительства автовладелец обязан обратиться в подразделение ГИБДД для внесения изменений в регистрационные документы в течение десяти дней после переезда.

Если водитель проигнорирует это требование, ему грозит административная ответственность по части первой статьи 19.22 КоАП РФ, касающейся нарушений правил регистрации транспортных средств, механизмов и установок.

Размер санкций составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что эксплуатация транспортного средства без своевременного внесения изменений в регистрационные данные также считается нарушением по части первой статьи 12.1 КоАП РФ. За это предусмотрен отдельный административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.