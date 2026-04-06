Посол Китая в Москве выступил за постоянный безвиз между Россией и КНР

Tекст: Катерина Туманова

Господин посол отметил пользу от безвизового режима обеим странам, добавив, что «это полезно для народов».

«Я надеюсь, что навсегда», – ответил посол ТАСС на вопрос о сроке продления безвизовый режим между Россией и КНР.

Напомним, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на принципа взаимности граждане Китая до 14 сентября 2026 года могут приезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Китай установил в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поток поездок между Россией и Китаем значительно увеличился после введения безвизового режима.

Глава Минэкономразвития Решетников сообщил о планах расширить безвизовый режим с другими странами. Глава Минпромторга Алиханов заявил, что безвиз России и Саудовской Аравии заработает во втором полугодии.