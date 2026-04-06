Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

«В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.



