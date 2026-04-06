Шохин ответил о статусе вопроса про шестидневную рабочую неделю

Tекст: Катерина Туманова

«Этот вопрос не обсуждается. Мы считаем, что нужды нет», – сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей.

Комментируя инициативу Олега Дерипаски о переходе на усиленный график работы для ускорения экономической трансформации, Шохин отметил, что по стране фиксируется низкая безработица на уровне 2,1%, однако сохраняется проблема структурной безработицы.

«У нас сейчас лежит закон в Госдуме о повышении гибкости на рынке труда, где мы снимаем ограничения на сверхурочные. Наверное, его примут скоро, может быть даже в этой сессии», – цитирует Шохина ТАСС.

Он сообщил, что на некоторых предприятиях внедряется четырехдневная рабочая неделя, в то время как в непрерывных производствах ощущается нехватка сотрудников.

Шохин пояснил, что увеличение лимита сверхурочных позволит сотрудникам получать более высокую оплату: до 120 часов сверхурочные будут оплачиваться в полуторном размере, а с 120 до 240 часов – в двойном размере.

«Людям это выгоднее, чем просто удлинение рабочего дня», – подчеркнул глава РСПП.

По его словам, речь идет о возможности для работников подрабатывать на своем рабочем месте, а не искать временные подработки вне основной работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы помочь стране скорее выйти из кризиса. Предложение вызвало ряд дискуссий, к примеру, председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что 72-часовая рабочая неделя физически невозможна для большинства граждан. Дерипаска же в итоге лишь напомнил поговорку о работе и волке.