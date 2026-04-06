Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

Tекст: Катерина Туманова

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 09.00 по московскому времени в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«В период до 09.00 мск в Москве действует желтый уровень, он связан с гололедицей, которая ожидается на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы», – сообщил представитель ведомства.

На территории Московской области желтый уровень сохранится до 18:00 четверга, 9 апреля.

Собеседник агентства напомнил, что желтый уровень считается средним по шкале опасности и обозначает потенциально опасные погодные условия. В этот период автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах.

