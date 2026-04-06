Энергетики восстановили свет у части из почти 500 тыс. обесточенных жителей ДНР

Почти 500 тыс. жителей остались без света в ДНР, идут восстановительные работы

Tекст: Катерина Туманова

«Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах Республики», – написал он в Telegram-канале.

По его словам, энергетики оперативно приступили к устранению повреждений и ведут запитывание по резервным схемам.

«В ряде районов постепенно возобновляется подача электроэнергии. Специалисты продолжат работать на объектах до полного восстановления», – добавил Чертков.

Чуть позже он сообщил, что свет появился у жителей Донецка и Макеевки.

«Практически все подстанции запитаны. Сейчас все внимание – на обрывы. Возможны скачки напряжения. Будьте внимательны!» – предупредил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе восстановили электроснабжение после атаки БПЛА. Сальдо заявил о целиком и частично обесточенных округах Херсонской области. Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Запорожской области.



