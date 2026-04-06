    6 апреля 2026, 07:40 • Новости дня

    Ветеринары раскрыли, как собака подает знак об испытываемой боли

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветеринары из Утрехтского университета определили, что владельцы собак часто не распознают едва заметные признаки боли у своих питомцев, такие как ночное беспокойство.

    Врачи из Утрехтского университета выделили 17 ключевых признаков боли у собак, однако, лишь около половины владельцев способны их правильно распознать.

    «Эти едва заметные признаки в поведении собаки могут служить ранними предупреждающими сигналами агрессии», – объяснили ученые в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

    Они пояснили, что в состоянии боли собаки могут вести себя непредсказуемо и реагировать на раздражители, на которые обычно не реагируют агрессией.

    «Таким образом, распознавание тонких поведенческих признаков может иметь ценность для здоровья и благополучия человека», – отметили эксперты.

    Предыдущие исследования показали, что люди хорошо умеют интерпретировать выражения морды собак. Так же очевидные сигналы вроде хромоты или снижения активности легко определяются большинством людей. При этом облизывание носа, зевание, обнюхивание или ночное беспокойство остаются малозаметными.

    В исследовании приняли участие 530 владельцев собак и 117 человек без опыта владения собаками. Участникам предложили онлайн-опросник, где представлены три отдельных случая из практики обращения с собаками. В первом случае описывалась собака с едва заметными признаками боли, во втором – собака с явной болью, а в третьем – собака без боли.

    По каждому из них их попросили назвать пять возможных причин. почему собака вела себя именно так. Результаты показали, что люди лучше всего распознают признаки боли, связанные с движением, такие как хромота.

    Ведущий автор исследования доктор Инеке Р. ван Хервейнен отметила в беседе с Daily Mail, что многие признаки, кажущиеся безобидными или смешными – например, облизывание носа или внезапная привязанность к хозяину, – могут быть симптомами боли.

    Исследователи подчеркнули, что раннее выявление подобных поведенческих сигналов важно не только для благополучия собак, но и для предотвращения возможной агрессии, связанной с болевым синдромом.

    Они рекомендуют владельцам пересматривать свои оценки поведения питомцев и рассматривать боль как одну из возможных причин изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов. В Москве назвали топ необычных кличек домашних животных.

    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    5 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    В Институте Пушкина назвали одно из самых редких русских двухбуквенных слов

    Tекст: Антон Антонов

    Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Госуниверситета имени Пушкина Павел Катышев назвал одно из самых редких русских двухбуквенных слов и самое популярное.

    «Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, – это существительное «як», – приводит слова Катышева РИА «Новости».

    Согласно данным «Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)», относительная частотность слова «як» составляет всего 2,7. Для сравнения, наиболее популярное двухбуквенное слово «не» имеет относительную частотность 17447,37.

    Катышев ранее называл такие слова, как «не», «на», «он» и «то», среди самых востребованных двухбуквенных слов русского языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор МГЛУ Ирина Краева назвала слова, которые стали популярными в России за последнее время. Институт Пушкина опубликовал список самых популярных слов 2025 года.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Ученые России в Антарктиде открыли оазис с 18 озерами и богатой фауной
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Антарктиде обнаружили уникальный оазис с озерами и богатым животным миром, который теперь предложено назвать в честь полярника Арнольда Будрецкого, пишут информагентства.

    Открытие нового географического объекта в Западной Антарктиде совершили исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом, передает РИА «Новости». По их данным, речь идет о целостном оазисе на мысе Беркс, включающем 18 ранее не изученных озер и занимающем площадь около 2,2 квадратных километра.

    В сообщении уточняется, что среднегодовая температура в оазисе составляет примерно минус 12 градусов, а его территория свободна ото льда и покрыта горами и долинами. Среди животных здесь встречаются пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие виды птиц.

    Как пояснил младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, ранее этот участок считался обычным нунатаком – скалой, выступающей из ледника. Однако благодаря комплексному изучению многочисленных озер ученые пришли к выводу, что территория заслуживает статуса оазиса. Ученый совет ААНИИ предложил назвать объект в честь полярника Арнольда Богдановича Будрецкого.

    Пресс-служба СПб ФИЦ РАН отметила, что окончательное утверждение названия оазиса ожидается от Международного научного комитета по изучению Антарктики (SCAR).

    Ранее ученые Кольского научного центра РАН и Уральского федерального университета уточнили термодинамические параметры получения металлов платиновой группы из отработавшего ядерного топлива. Российские ученые разработали уникальное вещество, воздействующее на митохондрии раковых клеток, не задевая здоровые ткани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЮУрГУ и университета ИТМО разработали метод внедрения антиоксиданта куркумина в отработанные дрожжи для создания хлеба и йогурта с противораковым эффектом.

    3 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов
    Российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Кольского научного центра РАН и Уральского федерального университета смогли уточнить термодинамические параметры получения металлов платиновой группы из отработавшего ядерного топлива.

    Эта работа позволит строить физико-математические модели процесса и получать ценные платиноиды практически без опасных примесей, сообщается на сайте Минобрнауки.

    В настоящее время основной метод переработки ядерных отходов – PUREX-процесс, который позволяет извлекать уран и плутоний, однако в остатках после обработки сохраняются платиноиды и актиноиды. Такие металлы, как родий, рутений и палладий, содержатся в топливе в виде сплавов и соединений с неметаллами и могут достигать от 5,6 до 40 кг на тонну топлива, в зависимости от типа реактора.

    «Один из перспективных способов разделения платиноидов нерастворимого остатка – электролиз в хлоридных расплавах. Такие среды устойчивы к радиолизу и тепловыделению нерастворимого остатка. Особый интерес представляет эвтектическая смесь LiCl–KCl–CsCl с температурой плавления 263 °C», – отмечают исследователи. По их словам, работа при низких температурах также позволяет избежать разложения хлоридов рутения и нежелательных обменных реакций.

    Эксперименты показали, что уточнение термодинамических параметров образования хлоридов благородных металлов в расплаве хлоридов лития, калия и цезия позволяет повысить точность расчетов и чистоту выделяемых металлов. Это повышает экономическую эффективность переработки ядерных отходов: извлеченные платиноиды можно использовать в промышленности, а радиотоксичность отходов значительно снижается.

    Авторы исследования считают, что их работа станет основой для дальнейших научно обоснованных подходов к безопасному обращению с радиоактивными отходами и более рациональному использованию ресурсов атомной энергетики.

    Ранее в России создали препараты против всех сезонных вирусов гриппа.

    3 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые раскрыли секреты мозга чемпиона США по памяти

    Tекст: Мария Иванова

    Многолетнее сканирование мозга шестикратного чемпиона США по памяти Нельсона Деллиса выявило, как метод loci (запоминание по методу ассоциации) и регулярные тренировки усиливают работу ключевых зон памяти.

    Подробности исследования опубликовал New Scientist.

    Нельсон Деллис, шестикратный чемпион США по памяти, начал тренировать память после болезни своей бабушки, ежедневно запоминая числа, имена и слова. В интервью он отметил: «Я все еще регулярно тренирую свою память. Это как мышца: если ее не использовать, она слабеет».

    В рамках эксперимента ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели Деллису серию сложных тестов в томографе общей продолжительностью около 13 часов. Сначала ему предлагали запоминать слова с помощью обычного заучивания, а затем – порядок карт в колоде по методу loci, когда информация ассоциируется с хорошо знакомыми пространствами.

    Результаты показали, что при традиционной зубрежке мозговая активность Деллиса была схожа с контрольной группой, обладателями хорошей, но не выдающейся памяти. Однако при использовании метода loci у него значительно менялась работа гиппокампа и активировались хвостатые ядра, что, по мнению ученых, говорит о формировании устойчивого навыка.

    Сравнение с результатами почти 900 участников крупного нейронаучного проекта выявило у Деллиса гораздо более высокую функциональную связанность между разными зонами мозга. Специалисты подчеркивают, что метод loci особенно эффективен, поскольку переводит абстрактные данные в наглядные образы, а именно к таким задачам мозг человека эволюционно приспособлен.

    В то же время эксперты отмечают, что пока не ясно, может ли кто-то еще достичь аналогичных результатов только с помощью тренировок. Сам Деллис и ученые напоминают: для хорошей памяти важны не только тренировки, но и здоровый образ жизни, внимательность, полноценный сон и физическая активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интеллектуальные занятия, такие как чтение и изучение языков, могут на 40% снизить риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

    Ученые, опубликовавшие работу в журнале Occupational & Environmental Medicine, с помощью МРТ установили влияние длительных переработок свыше 52 часов в неделю на структуру мозга и на память человека.

    3 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы
    Tекст: Илья Абрамов

    Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений.  Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.

    Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.

    Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.

    На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.

    Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.

    Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.

    Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.

    Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.

    Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.

    Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.

    Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.

    4 апреля 2026, 04:00 • Новости дня
    Матвиенко: Россия не будет flexible для открывающих ВСУ воздушное пространство

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не будет проявлять гибкость по отношению к странам ЕС, открывающим ВСУ воздушное пространство для ударов по России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» ИС «Вести» отметила, что Россия сталкивается с террористическими актами, атаками на энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и людей, передает ТАСС.

    «Мы не будем flexible [«гибкими» – англ.] для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо. Мы сделали очень жесткие предупреждения этим странам», – сказала она.

    По словам спикера, Литва уже заявила, что не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов. Она добавила, что страны ЕС осознали последствия подобных действий и теперь будут осторожнее, хотя публично об этом не заявят: «Я думаю, они сейчас отползут. Вслух не скажут, но отползут».

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России.

    5 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Экс-министр финансов Греции назвал санкции против России трагедией для Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции против России стали трагедией для европейцев, которые ожидали разрушения российской экономики, заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

    «Это трагедия для европейцев. Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить российскую экономику, но получилось совершенно наоборот», – приводит слова Варуфакиса РИА «Новости».

    Варуфакис объяснил, что Россия смогла использовать последствия введенных против нее ограничений в свою пользу. По его словам, Москва достигла значимых целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц и необходимо восстановить диалог с Россией для обеспечения поставок нефти и газа.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что снятие ограничений с российского энергетического сектора является единственным способом предотвратить новый мировой энергетический кризис.

    6 апреля 2026, 05:50 • Новости дня
    Исследователи раскрыли секрет хорошего сна по правилу 7:1

    Tекст: Катерина Туманова

    В новом исследовании, проведенном в Британии, ученые собрали и проанализировали данные о более чем 47 млн ночей сна, выявив, что следование плану 7:1 снижает риск общей смертности на 24% и уменьшает количество госпитализаций на 7%.

    Постоянный недостаток сна нарушает процесс восстановления и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции. Однако эксперты по сну разработали новый режим, который, как показывают научные исследования, может привести к более спокойному и восстанавливающему сну, пишет Daily Mail.

    Правило 7:1 предполагает, что нужно спать семь часов и ложиться спать в течение одного и того же промежутка времени как минимум пять ночей в неделю.

    В исследовании также подсчитано, что регулярный, полноценный сон может продлить жизнь человека на четыре года.

    «Чем раньше в жизни формируются эти привычки, тем больше совокупный эффект», – написали исследователи.

    Команда ученых заявила, что полученные результаты особенно важны, поскольку люди, которые спали менее шести часов в сутки, подвергались на 20% большему риску преждевременной смерти по сравнению с теми, кто спал от семи до восьми часов.

    Исследователи из страховой компании Vitality и Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) отметили, что последовательность в следовании режиму – ключ к получению желаемых результатов.

    «Установка цели на пять ночей в неделю вместо семи снижает воспринимаемый барьер для начала, повышает уверенность в себе и позволяет вносить периодические изменения без ущерба для прогресса, тем самым улучшая долгосрочное соблюдение рекомендаций», – написали ученые.

    Они отметили, что благодаря балансу между амбициями и достижимостью, цель по поддержанию регулярного сна в течение пяти дней становится не только реалистичной, но и устойчивой, что способствует широкому вовлечению в этот процесс с течением времени.

    Ученые  подчеркнули, что ключевым моментом эффективного следования режиму является соблюдение постоянного графика. Они рекомендовали ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невролог Арифджанова выявила связь между смартфоном под подушкой и нарушениями сна. Сомнолог Полуэктов дал советы по восстановлению сна после долгих выходных. Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания.

    3 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Академика РАН Горбунову назначили новым ректором «Сколтеха»

    Tекст: Денис Тельманов

    Юлия Горбунова возглавила Сколковский институт науки и технологий, сменив Александра Сафонова после завершения срока полномочий предыдущего ректора.

    Академика РАН Юлию Горбунову назначили новым ректором Сколковского института науки и технологий после истечения срока полномочий Александра Кулешова, сообщает ТАСС.

    Временно исполнявший обязанности ректора Александр Сафонов теперь займет пост главного конструктора института.

    Горбунова считается одним из ведущих российских химиков, она автор более 500 научных работ и обладатель множества государственных и профессиональных наград.

    В пресс-службе вуза подчеркнули, что Горбуновой предстоит сосредоточиться на работе по приоритетным технологическим направлениям, а также на координации с институтами РАН и ведущими университетами.

    Горбунова заявила: «В числе ключевых задач – работа по приоритетным технологическим направлениям, координация с институтами РАН и ведущими университетами для решения задач, важных для страны, а также создание лабораторий с мировыми вузами-партнерами».

    Кроме того, новым председателем попечительского совета «Сколтеха» назначен председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а его заместителем стал Виктор Вексельберг.

    Новое руководство планирует превратить институт в лидера среди технологических университетов России и обеспечить его глубокую интеграцию в систему научных и образовательных организаций страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессору Сколтеха и РАН Артему Оганову и французскому военному корреспонденту Адриану Боке присудили премию «Знание» как лучшим просветителям года.

    Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что объем поддержки инновационных проектов группой ВЭБ с 2021 по 2024 год превысил 450 млрд рублей.

    Президент России Владимир Путин дал поручение вузам, входящим в рейтинг Альянса по искусственному интеллекту, с 1 сентября 2024 года увеличить набор на программы подготовки кадров в сфере ИИ.

    4 апреля 2026, 15:45 • Новости дня
    Дмитриев: Ограничения на выезд для мужчин в ЕС идеально дополнят энергокризис

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейским странам стоит сосредоточиться на диверсификации источников энергии, а не на введении новых ограничений для граждан, считает Кирилл Дмитриев.

    Cпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался по поводу новых ограничений для граждан в Евросоюзе. Он отметил, что ограничения на выезд молодых мужчин хорошо сочетаются с уже существующими ограничениями на потребление энергии в странах. Его слова приводит ТАСС.

    «Ограничения для молодых мужчин прекрасно дополнят ограничения на потребление энергии. ЕС следует диверсифицировать источники энергии, а не предлагать различные варианты локдаунов», - заявил Дмитриев.

    Такое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя сообщения о том, что в Германии мужчинам запретили покидать страну дольше чем на три месяца без разрешения военкомата. По его словам, Евросоюзу стоит уделить внимание развитию энергетической независимости вместо очередных ограничительных мер для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии запретили немецким мужчинам призывного возраста покидать страну без одобрения Бундесвера.

    Ранее пять стран Евросоюза предложили ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний из-за ситуации вокруг конфликта в Иране.


    4 апреля 2026, 05:46 • Новости дня
    Франция попросила ЕК проверить НПЗ Европы на предмет злоупотреблений

    Tекст: Антон Антонов

    Французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию провести расследование работы европейских НПЗ из-за подозрений в злоупотреблениях при формировании цен на топливо, пишет Figaro.

    «Я написал в Европейскую комиссию и направил туда письмо с просьбой провести расследование на европейских нефтеперерабатывающих заводах, чтобы убедиться в отсутствии злоупотреблений», – приводит слова Лескюра РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Ранее у французских властей возникали подозрения относительно операторов автозаправочных станций. Однако, как отметил Лескюр, проверки среди АЗС не выявили массовых нарушений, и злоупотребления были обнаружены лишь на небольшом числе станций.  Всего по стране было проверено 630 автозаправок, и только 5% из них допустили нарушения, за что получили штрафы, пишет издание.

    Figaro также отмечает, что цены на дизель во Франции достигли максимума с 1985 года и приблизились к 2,2 евро за литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса. Расходы Евросоюза на импорт энергоресурсов выросли на 13 млрд евро из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    4 апреля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученый Болгов сообщил о стабилизации уровня Каспийского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, его уровень пришёл к равновесному состоянию после 20 лет падения, сообщил главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

    Болгов сообщил, что Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, уровень воды в нем стабилизировался после 20 лет снижения, сообщает РИА «Новости». По его словам, «в ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришёл к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится».

    Снижение уровня Каспийского моря фиксируется с середины 1990-х годов, а в 2025 году достиг исторического минимума, опустившись ниже отметки минус 29 метров. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу по предотвращению дальнейшего обмеления Каспия, назвав сложившуюся ситуацию «большой проблемой».

    В начале 2025 года лидеры Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев отметили, что региону угрожает экологическая катастрофа из-за снижения уровня моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Генассамблее ООН заявил о гибели Каспийского моря и необходимости совместных усилий прикаспийских стран для предотвращения экологической катастрофы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возможной экологической катастрофе из-за снижения уровня воды в Каспии и о вынесении этой темы на ключевое обсуждение в рамках ШОС.

    3 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    Астрономы впервые увидели звезды ранней Вселенной в галактике

    Tекст: Мария Иванова

    Наблюдения далекой галактики Хеб (Hebe) показали крайне молодые, почти «чистые» звезды, сформировавшиеся всего через 400 млн лет после Большого взрыва.

    Астрономам удалось впервые наблюдать признаки самых первых звезд во Вселенной в галактике Hebe, существовавшей примерно через 400 млн лет после Большого взрыва, сообщает New Scientist.

    Исследование показало, что свет от этой галактики содержит линии, характерные для ионизированного гелия и водорода, без следов более тяжелых элементов. Такие особенности указывают на присутствие Population III – звезд, состоящих почти исключительно из водорода и гелия.

    По словам руководителя исследования Роберто Майолино из Кембриджского университета, «Похоже, что звезды Population III, насколько мы можем судить, являются самым правдоподобным объяснением. Все другие версии крайне неудовлетворительны». Галактику Hebe обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) в 2024 году, однако только новые наблюдения позволили подтвердить, что спектральные линии действительно принадлежат ей, а не другой галактике.

    Ученые отмечают, что подобное открытие крайне важно для понимания процессов образования первых звезд и их влияния на дальнейшую эволюцию Вселенной. При этом астроном Дэниел Уэлен из Университета Портсмута считает результаты очень убедительными, но подчеркивает, что пока рано полностью исключать присутствие более зрелых Population II звезд. Моделирование показало, что большинство звезд в Hebe могут быть в 10–100 раз массивнее Солнца, а более легкие встречаются значительно реже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы выяснили, что молодые галактики по форме напоминают не диски, а «бананы».

    Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных звуковых волн во Вселенной, возникшую при столкновении галактик в Квинтете Стефана.

    Ученые создали искусственный интеллект, который нашел 44 потенциальных аналога Земли в нашей галактике.

    3 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    В Италии предупредили об истощении ресурсов для сдерживания цен на бензин

    Tекст: Дарья Григоренко

    У Италии практически не осталось финансовых ресурсов для дальнейшего сдерживания роста цен на автомобильное топливо, сообщили итальянские СМИ.

    Как пишет la Repubblica, на закрытой встрече руководства обсуждался проект декрета об отмене топливных акцизов. Ожидается, что поддержка будет продлена до 1 мая, однако на это уйдут последние доступные средства государственного бюджета, передает RT.

    Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти предупредил коллег об ухудшении состояния национальных счетов. По его словам, страна с огромным внешним долгом становится крайне уязвимой на европейской арене.

    Как отметил министр, «если война (между США и Ираном) продлится, есть риск повышения стоимости бензина до трех евро».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Европе началась битва за топливо.

    В понедельник французские СМИ сообщили, что цена дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений, приблизившись к 2,2 евро за литр, это максимальное с 1985 года значение.

    В Польше стоимость дизельного топлива за неделю выросла почти на один злотый и достигла рекордных 8,69 злотого за литр.

