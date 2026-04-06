Ветеринары раскрыли, как собака подает знак об испытываемой боли

Tекст: Катерина Туманова

Врачи из Утрехтского университета выделили 17 ключевых признаков боли у собак, однако, лишь около половины владельцев способны их правильно распознать.

«Эти едва заметные признаки в поведении собаки могут служить ранними предупреждающими сигналами агрессии», – объяснили ученые в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Они пояснили, что в состоянии боли собаки могут вести себя непредсказуемо и реагировать на раздражители, на которые обычно не реагируют агрессией.

«Таким образом, распознавание тонких поведенческих признаков может иметь ценность для здоровья и благополучия человека», – отметили эксперты.

Предыдущие исследования показали, что люди хорошо умеют интерпретировать выражения морды собак. Так же очевидные сигналы вроде хромоты или снижения активности легко определяются большинством людей. При этом облизывание носа, зевание, обнюхивание или ночное беспокойство остаются малозаметными.

В исследовании приняли участие 530 владельцев собак и 117 человек без опыта владения собаками. Участникам предложили онлайн-опросник, где представлены три отдельных случая из практики обращения с собаками. В первом случае описывалась собака с едва заметными признаками боли, во втором – собака с явной болью, а в третьем – собака без боли.

По каждому из них их попросили назвать пять возможных причин. почему собака вела себя именно так. Результаты показали, что люди лучше всего распознают признаки боли, связанные с движением, такие как хромота.

Ведущий автор исследования доктор Инеке Р. ван Хервейнен отметила в беседе с Daily Mail, что многие признаки, кажущиеся безобидными или смешными – например, облизывание носа или внезапная привязанность к хозяину, – могут быть симптомами боли.

Исследователи подчеркнули, что раннее выявление подобных поведенческих сигналов важно не только для благополучия собак, но и для предотвращения возможной агрессии, связанной с болевым синдромом.

Они рекомендуют владельцам пересматривать свои оценки поведения питомцев и рассматривать боль как одну из возможных причин изменений.

