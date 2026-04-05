Четыре человека пострадали при пожаре в калининградском ТЦ «Гиант»

Tекст: Катерина Туманова

«При тушении пожара в торговом центре пострадало двое пожарных, они были доставлены в больницу. Угрозы жизни нет. Огнеборцы продолжают ликвидировать пожар в торговом центре», – сообщили в ВК-канале ведомства.

Там уточнили, что после осмотра в больнице, пожарных отпустили домой.

По уточненным данным, кроме пожарных были госпитализированы еще два человека, угрозы их жизни нет.

«Тушение пожара в торговом центре продолжается. По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных», – приводит РИА «Новости» уточненное сообщение ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте города. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в результате пожара в одном из торговых центров Калининграда пострадали три человека. Пожар в торговом центре «Гиант» локализовали на площади 7 тыс. квадратных метров.