В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

Tекст: Катерина Туманова

«В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

«На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.



