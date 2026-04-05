В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе

Tекст: Ольга Иванова

Подозреваемый в подготовке диверсии на газопроводе, по которому российский газ поступает в Венгрию, является мигрантом с военной подготовкой, сообщил глава сербской военной контрразведки Джуро Йованич, передает РИА «Новости». Инцидент произошёл в муниципалитете Канижа, где силовики обнаружили взрывчатку вблизи стратегически важного объекта.

Президент Сербии Александр Вучич уже проинформировал по телефону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о случившемся. Вучич отметил, что подрыв газопровода мог бы привести к серьёзным перебоям в поставках газа для Сербии и Венгрии на много дней.

Генерал Йованич на брифинге заявил: «В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре». По информации спецслужб, ситуация остаётся под контролем, а расследование инцидента продолжается.

Ранее Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».



