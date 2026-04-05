Пожар в торговом центре Калининграда локализовали на площади 7 тыс. квадратных метров

Tекст: Ольга Иванова

Пожар в одном из торговых центров Калининграда удалось локализовать на площади 7 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости». Как сообщает пресс-служба МЧС России, возгорание было взято под контроль в 18.36 по московскому времени.

Причины возгорания и информация о пострадавших уточняются. На месте продолжают работать пожарные расчеты и экстренные службы.

Ранее в ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте города. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что в результате пожара в одном из торговых центров Калининграда пострадали три человека.