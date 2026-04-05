Проект «Исследуем Россию» открыл цикл встреч

Tекст: Ольга Иванова

Цикл просветительских встреч в рамках проекта «Исследуем Россию» стартовал 5 апреля в Национальном центре «Россия». Мероприятия проходят в рамках выставки «Уроки географии» и направлены на знакомство с историческими, научными и природными особенностями страны с помощью лекций и мастер-классов, объединяющих науку и развлекательный формат.

Первым экспертом стал фотограф Александр Лыскин – член Русского географического общества и Союза журналистов России, преподаватель и член Королевского фотографического общества Британии. Его лекция прошла в атмосферном зале «Класс географии», стилизованном под учебный кабинет середины XX века с партами, картами и глобусами, что позволило гостям погрузиться в атмосферу школьных лет.

Лыскин представил авторские фотоработы, раскрывающие традиции, быт и природу народов России, начиная от тундровых регионов и заканчивая Кавказом. Он рассказал о жизни чукчей, эскимосов, якутов, эвенов, эвенков, а также о косторезном искусстве и северном промысле, поделившись историями из экспедиций и личных встреч с жителями регионов.

В ходе встречи была сохранена атмосфера регионов России – Хабаровского края, Западной Сибири, Урала, Коми, Поморья, Кавказа – через фотоотчеты, где отражены древние традиции, национальные орнаменты и повседневная жизнь народов, таких как ненцы, ханты, манси, коми-зыряне и другие. Фотограф отмечает, что эти снимки стали результатом многолетней работы и экспедиций.

В заключение, отвечая на вопросы зрителей, Лыскин подчеркнул: «В первую очередь, это интерес к тому, что делаешь. Фотографирование хорошо действовало на голову: мозг работал постоянно. Я начал заниматься этим с 12 лет. Сейчас молодые ребята начинают осознанно фотографировать еще раньше, и мне это очень приятно», – отметил эксперт.

Экспозиция «Уроки географии» продолжит работу до 9 июля, вход бесплатный по предварительной регистрации. В экспозиции представлены уникальные карты и материалы ведущих научных центров страны, а сама выставка рассчитана на семейную аудиторию и школьников, стимулируя интерес к географии и культурному многообразию России.