Площадь пожара в ТЦ Калининграда увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров

Tекст: Дарья Григоренко

«Эвакуировано, по нашим данным, порядка 140 человек… Со слов охраны, сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей», – отметил Емельянов, передает РИА «Новости».

Позже к спасательной операции присоединились сотрудники МЧС, которые вместе с охраной продолжили выводить людей, а затем приступили к тушению огня. Как заявили в пресс-службе МЧС России, площадь пожара увеличилась до 1500 кв. метров, пишет ТАСС.

Отмечается, что две пострадавших были осмотрены медиками и отпущены домой, третья остается в больнице с переломом ноги, полученным при эвакуации.

Паники среди посетителей и персонала во время эвакуации не возникло, сообщил Петр Занин, директор по развитию сети кинотеатров «Люмен», один из которых располагался в здании ТЦ. По словам Занина, людей из кинотеатра, находившегося в здании, выводили спокойно и организованно.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в фасадной части здания, недалеко от входа, что подтвердили очевидцы с места происшествия.

Ранее в ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте города. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что в результате пожара в одном из торговых центров Калининграда пострадали три человека.