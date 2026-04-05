На береговой линии Финского залива обнаружили скопление нефтепродуктов

По данным пресс-службы, сейчас ситуация контролируется, принимаются меры по локализации и ликвидации загрязнения, передает ТАСС.

Власти региона планируют заключить договор со специализированной организацией, которая обладает собственным флотом. Это позволит оперативно реагировать на возможные экологические угрозы в будущем.

Масштабный мониторинг побережья был организован по поручению губернатора Александра Дрозденко. В комитете отмечают, что сейчас загрязнение локализовано и не создает угрозы для близлежащих территорий.

«Обращаю ваше внимание, что это место находится на значительном отдалении от территории Сосновоборского городского округа», – заявила председатель комитета Рамиля Агаева.

В четверг в администрации Ленинградской области заявили, что сообщения о якобы разливе нефти с терминалов в Усть-Луге в акватории Финского залива не соответствуют действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, порт Усть-Луга в Ленобласти получил повреждения после атаки украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбивали десятки дронов, пытавшихся атаковать портовую инфраструктуру.