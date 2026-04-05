При пожаре в торговом центре Калининграда пострадали три человека

Tекст: Дарья Григоренко

Беспрозванных в Мах уточнил: «На месте развернули штаб МЧС. Работаю здесь. Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны».

По его словам, на месте ЧП развернут оперативный штаб МЧС, а также работают семь бригад скорой помощи. Для ликвидации возгорания привлечены 17 пожарных машин и 85 сотрудников экстренных служб. По предварительным данным, площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

Ранее в ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте города.

