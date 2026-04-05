Часть районов Севастополя осталась без света после падения осколка БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Развожаев в канале в Мax уточнил, что из-за этого несколько районов города остались без электричества.

Глава города уточнил: «В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий. Отключены от электроснабжения Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы горы, частный сектор по улице Богданова».

Ранее Развожаев сообщил, что в небе над Севастополем зафиксирована атака с применением беспилотников, при этом три воздушные цели были уничтожены в Нахимовском и Балаклавском районах.

