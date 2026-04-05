В Чебоксарах семь школьников обратились в больницу с кишечной инфекцией

Tекст: Ольга Иванова

Семеро учеников школы № 64 в Чебоксарах обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции, сообщает РИА «Новости». Информация о заболевших поступила третьего апреля из Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи минздрава Чувашии.

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила: «Официально зарегистрировано семь случаев среди учащихся разных классов, предположительно, у всех диагностируется норовирус. Все случаи заболевания протекают в легкой форме». По ее данным, классы заболевших учеников перевели на дистанционное обучение.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции 4 апреля в школе провели дезинфекцию, а на следующий день – генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. К утру 5 апреля новых случаев заболевания в учебном заведении не зафиксировано.

Администрация школы решила перевести учащихся на дистанционное обучение с 6 по 8 апреля, чтобы снизить риск дальнейшего распространения инфекции.

