Американские бомбардировщики выдали за советские в учебнике Молдавии

Tекст: Ольга Иванова

В молдавском школьном учебнике по истории перепутали американские и советские бомбардировщики, передает РИА «Новости». Как сообщил бывший вице-премьер республики Александр Муравский, в издании размещена фотография американского самолета, бомбящего румынские нефтепромыслы, но под ней стоит подпись «советские самолеты во время налета на Плоешты». Он опубликовал соответствующее фото на своей странице в соцсетях.

Муравский отметил, что это не единичный случай искажения исторических фактов в учебниках по истории для молдавских школ. По его словам, в учебных материалах встречаются и другие подобные примеры. Он подчеркнул, что в данном случае был взят реальный исторический снимок с американским самолетом, но подпись к нему изменили, будто речь идет о советской авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии вышло новое образовательное издание по истории для девятых классов, в котором оккупация страны союзниками нацистской Германии представлена как якобы способствовавшая развитию экономики и инфраструктуры.