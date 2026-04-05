Власти Сейшел обсудили с «Аэрофлотом» круглогодичные рейсы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Сейшел ведут переговоры с российской авиакомпанией «Аэрофлот» о запуске круглогодичных прямых рейсов между двумя странами, сообщает ТАСС. Лапорт отметила, что сейчас «Аэрофлот» выполняет сезонные рейсы, которые приостанавливаются летом и возобновляются зимой.

«У нас есть прямые рейсы, их выполняет »Аэрофлот«, но мы бы хотели увеличить их частоту, поскольку есть большой спрос со стороны России на фоне туризма на Сейшелы», – заявила Лапорт. По ее словам, на сегодняшний день рейсы осуществляются три раза в неделю, а ежегодно страну посещают порядка 40 тыс. туристов из России.

Министр подчеркнула, что Сейшелы готовы принимать больше российских туристов, однако для этого требуется расширение авиасообщения. Лапорт рассказала, что провела «очень хорошую дискуссию» с главой «Аэрофлота», но изменения в расписании ближайшего летнего сезона вряд ли возможны.

Она также указала на трудности, связанные с использованием банковских карт на Сейшелах из-за санкций, и пообещала изучить возможные решения этого вопроса. По словам министра, интерес к взаимному туризму есть и у жителей Сейшел, которые также хотели бы посетить Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вышла на второе место после Германии по числу туристов, прибывающих на отдых на Сейшельские острова.