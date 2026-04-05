Развожаев: Система ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе

Tекст: Дарья Григоренко

В своем канале на платформе Мах он заявил: «В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито три воздушных цели в Нахимовском и Балаклавском районах».

По словам губернатора, ни один гражданский объект в городе не пострадал. В настоящее время военные продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты ВСУ с помощью различных средств поражения, включая стрелковое оружие.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что в течение шести часов системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников в различных регионах России, включая Крым и территорию над Черным морем.

