Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Свыше 35 тыс. призывников будет направлено Московским военным округом для прохождения военной службы в весенний призыв, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали в пресс-службе округа, подчеркнув, что отправка граждан к местам службы пройдет с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач уточнил: «Срок военной службы по призыву по-прежнему составит 12 месяцев». Все призывники будут направляться в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Стало известно, что наиболее талантливые выпускники вузов, годные к службе и имеющие профильное высшее образование, будут направлены в научные роты, а кандидаты в сборную России по олимпийским видам спорта – в спортивные роты. Молодые специалисты также отправятся работать в научно-производственные подразделения.

Головач особо подчеркнул, что призывники не будут участвовать в задачах спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весенняя призывная кампания в России проводится в плановом порядке и не связана с проведением специальной военной операции. Президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля на призыв 160 тыс. человек. Москва в рамках осеннего призыва направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в части Центрального региона и Московского военного округа на срок 12 месяцев.