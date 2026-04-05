В одном из микрорайонов Махачкалы из-за подтоплений началась эвакуация жителей

Tекст: Дарья Григоренко

По данным городской администрации, людей вывозят в безопасные районы, где для них уже подготовлены пункты временного размещения и оказывается необходимая помощь, передает ТАСС.

Ранее ФПК отменила поезд Дербент – Москва из-за подтопления ж/д путей в Дагестане.

В воскресенье ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане из-за непогоды ввели режим ЧС для животноводов. Дома и дороги остались подтопленными в шести селах Дагестана.