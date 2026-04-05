ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгороде

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем канале на платформе Max уточнил: «В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по территории производственного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены емкость и остекление административного здания».

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства случившегося и оценивают ущерб.

Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в поселке Октябрьский пострадал местный житель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области 12 человек получили ранения при атаке дронов ВСУ. Велосипедист и водитель автомобиля также пострадали от FPV-дрона ВСУ под Белгородом.

