Сальдо: При крушении судна в Азовском море старпом погиб, часть экипажа пропала

Сальдо: Девять членов экипажа затонувшего в Азовском море судна нашли на берегу

Tекст: Дарья Григоренко

Сальдо в своем канале на платформе Max написал, что все найденные являются гражданами России. Он отметил: «Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным».

Он уточнил, что первые, кто оказал помощь морякам, были местные жители – они встретили выживших и поддержали их до приезда экстренных служб.

Губернатор подчеркнул, что сейчас ведутся следственные мероприятия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Сальдо заявил, что сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море.

