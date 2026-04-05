В Тегеране заявили о «полном разрушении» США из-за спасательных операций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Галибаф заявил, что США будут полностью разрушены, если проведут еще три операции, похожие на недавнюю попытку спасения американского пилота, передает РИА «Новости». Он прикрепил к своему сообщению в соцсети Х фотографию сбитой американской техники, участвовавшей в операции по спасению второго пилота F-15E.

По словам представителя штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, усилия США по спасению второго пилота были безуспешными. Иранские военные сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130, участвовавшие в миссии.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране F-15E был спасен и находится в безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-15E ВВС США над центральной частью страны. В ходе поисковой операции американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о провале миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов Black Hawk и самолета C-130.