В России впервые родились однояйцевые четверняшки

Tекст: Дарья Григоренко

Девочки появились на свет в роддоме №17 на сроке 32 недели беременности, и этот случай считается уникальным – по расчетной статистике такие роды происходят один раз на 15,5 млн. Ранее в стране подобных случаев не фиксировалось, передает РИА «Новости».

В медучреждении отметили, что после рождения каждого новорожденного принимали неонатологи и неонатальные сестры, чтобы обеспечить необходимую поддержку и уход с первых секунд жизни. Вес малышек составил от 1,36 до 1,64 килограмма, а рост – от 37 до 41 сантиметра, что специалисты считают отличными показателями для такого срока.

В роддоме подчеркнули, что успешные результаты стали возможны благодаря правильной тактике ведения беременности и мастерству врачей отделения.