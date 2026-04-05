Песков: Москва хочет, чтобы в обсуждении Карабаха не было отсылок к России

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» заявил, что вопрос о принадлежности Карабаха не входит в сферу ответственности России, решение по этой теме остается исключительно за армянскими властями, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Единственное, что хочет президент [РФ Владимир] Путин и что хочет Россия – это чтобы, обсуждая этот вопрос, лишний раз не было отсылок к нам. Потому что это все – решение руководства, которое находится у власти в Ереване. И Россия здесь абсолютно ни при чем».

Песков также отметил, что Россию и Армению связывают глубокие исторические корни и дружба, а в России проживает более 2 млн представителей армянской диаспоры. По словам пресс-секретаря, Москва внимательно следит за выбором ориентиров армянского руководства, так как это предмет особого интереса для страны.

В завершение Песков подчеркнул, что Ереван сам принимает решения по кардинальным национальным вопросам, а российская сторона не хотела бы, чтобы к ней в этом контексте обращались или делали соответствующие отсылки.

Ранее Путин и Пашинян провели откровенную и необходимую встречу, где обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.