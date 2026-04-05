В Энергодаре в ДТП погиб настоятель храма Владимир Иваненко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пухов сообщил, что благочинный церквей Энергодара и настоятель храма в честь Святителя Луки Крымского протоиерей Владимир Иваненко погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщает РИА «Новости». Трагедия произошла в районе села Великая Белозерка.

«С огромной болью в сердце вынужден сообщить о невосполнимой утрате, которая постигла наш город. В результате страшной аварии в районе села Великая Белозерка погиб отец Владимир – человек, которого знали и глубоко уважали многие из нас. Светлый пастырь, мудрый наставник, душевный собеседник», – написал Пухов в своем Telegram-канале.

По словам главы города, медицинские работники делали всё возможное, чтобы спасти священника, однако их усилия оказались безуспешны. Пухов подчеркнул, что гибель протоиерея стала невосполнимой утратой для всех, кто был с ним знаком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года ВСУ семь раз атаковали Энергодар дронами-камикадзе, но пострадавших и пожаров не было. В феврале 2026 года в селе Скельки Запорожской области при обстреле похоронной процессии дронами ВСУ погиб настоятель Днепрорудненского храма протоиерей Сергий и были ранены шесть человек. В январе 2025 года в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион.