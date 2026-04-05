Вучич сообщил подробности обнаружения взрывчатки рядом с газопроводом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силовики обнаружили взрывчатку в муниципалитете Канижа неподалеку от магистрального газопровода, по которому в Сербию и Венгрию поступает российский газ, передает РИА «Новости». По словам президента Сербии Александра Вучича, утром служебные собаки, армия и полиция нашли два рюкзака и две большие упаковки взрывчатки с детонаторами всего в нескольких сотнях метров от газопровода. Также на месте обнаружили дополнительные улики, сейчас там работают эксперты.

Вучич отметил, что к операции были привлечены вертолеты, и выразил надежду, что взрывчатка будет обезврежена безопасно. Он подчеркнул: «Если бы здесь произошел подрыв газопровода, Венгрия не получала бы газ, и мы на севере Сербии». Президент сообщил, что все подразделения, ответственные за защиту ключевой газовой инфраструктуры, будут проинформированы о ситуации.

Президент напомнил, что компрессорная станция в Центральной Сербии охраняется так же тщательно, как Крагуевац и Ниш. С марта спецподразделения и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии охраняют важнейшие части газопровода для предотвращения угроз. На месте установлены комплексы ПВО HQ-17AE китайского производства для защиты от беспилотников и других воздушных угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич по телефону сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом для поставок российского газа в Венгрию. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».