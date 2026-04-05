Орбан созвал совет обороны из-за инцидента на газопроводе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета обороны в воскресенье во второй половине дня, передает РИА «Новости». Причиной стал инцидент на газопроводе, который соединяет Сербию и Венгрию и используется для транспортировки российского газа.

Орбан подчеркнул, что сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из России.



