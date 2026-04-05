Вучич сообщил Орбану о взрывчатке возле газопровода для газа из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану о том, что рядом с магистральным газопроводом, по которому транспортируется российский газ из «Турецкого потока» через Сербию в Венгрию, была обнаружена взрывчатка, передает РИА «Новости». «Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы», – написал Вучич в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

По словам Вучича, взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина на севере Сербии, непосредственно вблизи участка трубы, соединяющей страну с Венгрией. Он подчеркнул, что угрозы критической газовой инфраструктуре рассматриваются как приоритет для обеспечения безопасности.

С марта 2024 года подразделения Бригады специальных операций и 250-я ракетная бригада армии Сербии обеспечивают охрану ключевых точек газопровода, по которому российский газ поступает в страну и далее транспортируется в Венгрию. На месте развернуты расчеты зенитных ракетных комплексов HQ-17AE на базе российского «Тор-М1» для защиты инфраструктуры от воздушных угроз.

В марте Вучич уже объявлял о решении охранять компрессорную станцию в поселке Жабари, которая является единственной на 402-километровом участке газопровода от границы Болгарии до Венгрии. В 2023 году через этот трубопровод было транспортировано около 7,5 млрд кубометров российского газа.

Сербия стремится к диверсификации источников энергоносителей и помимо российского газа получает топливо из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до 31 марта и обеспечивает более 80% энергетических потребностей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич по телефону обсудили развитие стратегического партнерства с особым вниманием к поставкам российского газа.