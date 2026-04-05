В России с 1 апреля вступили в силу законы о снижении долговой нагрузки на граждан

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении отмечается: «Вступил в силу ряд новых норм, цель которых – защита финансовых прав наших граждан и снижение долговой нагрузки на них. Законы начали действовать с 1 апреля», передает РИА «Новости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопросы защиты людей, их сбережений, а также совершенствование финансовой и банковской систем, чтобы заемщики не сталкивались с чрезмерными тратами, находятся среди приоритетов работы палаты. По его словам, с 2025 года принято 58 федеральных законов, совершенствующих регулирование финансового рынка.

Согласно новым нормам, теперь операторы сервисов рассрочки обязаны предоставлять покупателям товары по цене, равной стоимости товара при полной оплате, а максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Ранее единые правила для таких сервисов отсутствовали, и инициативу их создания выдвинули депутаты.

Также с 1 апреля снижен максимальный размер начислений по потребительским кредитам и займам сроком до одного года. Теперь сумма процентов, неустоек и комиссий не может превышать 100% от изначального долга, таким образом, общий долг не превысит двойную сумму займа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в апреле в России начнут действовать законы об усилении контроля за тарифами, изменениях в рассрочке, индексации пенсий и новых мерах по защите семей.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС представить предложения по совершенствованию борьбы с нарушениями тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере до 20 апреля.