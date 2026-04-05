Пожар охватил крышу Московского высшего общевойскового училища

Пожар вспыхнул на крыше главного здания Московского высшего общевойскового командного училища, передает ТАСС. По словам источника агентства, возгорание произошло на улице Головачева, где располагается учебное заведение.
На место происшествия прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы. В сообщении отмечается, что огонь распространяется под кровлей сразу в двух направлениях, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.
