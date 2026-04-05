Дождь вновь затопил транспортные артерии Махачкалы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Махачкала вновь столкнулась с серьезными последствиями проливных дождей – ряд улиц города оказался затоплен, сообщает РИА «Новости». Осадки шли всю ночь и продолжаются утром, затрудняя передвижение транспорта и пешеходов, особенно в микрорайоне Редукторный. Проспект Петра Первого местами превратился в реку, автомобили с трудом проезжают по воде, а люди вынуждены искать обходные пути.

Жители города активно публикуют в социальных сетях фотографии и видео, отражающие масштабы подтоплений. На кадрах видны потоки воды во дворах и на улицах различных районов Махачкалы. Ситуация осложняется тем, что дождь пока не прекращается.

Ранее в Дагестане уже фиксировались массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В пиковый момент без света оставались более 500 тыс. человек. В некоторых городах и районах, включая Махачкалу, проводилась эвакуация людей из подтопленных домов. В горных районах республики зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, приведшие к повреждению дорог и мостов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в шести населенных пунктах Дагестана жилые дома, приусадебные участки и дороги остаются подтопленными. После прошедших почти неделю назад ливней более тысячи домов в Дагестане остаются затопленными. В конце марта в Махачкале из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации.