ВСКС и «Молодежка Народного Фронта» продолжили ликвидацию последствий паводка в Дагестане

Tекст: Дарья Григоренко

Там волонтеры совместно с МЧС республики ведут круглосуточные аварийно-восстановительные мероприятия.

Особое внимание уделяется объектам инфраструктуры – на электростанции «Приморская» откачано уже 1 841 кубометр воды, а в школе №59 с помощью трех мотопомп убрано 1 074 кубометра. На территории детского сада №16 вывезено 20 тонн ила и глины.

Добровольцы также очищают придомовые территории: за последние дни приведены в порядок 15 дворов общей площадью 3 500 квадратных метров. На 27 улицах района организована доставка питьевой воды – 1 250 жителей получили 7,5 тонны. При поддержке Российского Красного Креста продолжается раздача продуктовых наборов пострадавшим.

«Сегодня в районе Пальмира, который серьёзно пострадал от подтопления, наши добровольцы совместно с «Молодёжкой Народного Фронта» сделали очень многое. Мы развернули рукавную линию от электростанции «Приморская» к реке Черкесозен – на вечер откачано почти 1841 кубометр воды. В школе №59 силами трёх мотопомп откачали ещё 1074 куба», – прокомментировал сегодняшние события начальник департамента спасательных формирований ВСКС Ильяс Тлеубаев.

По его словам, «всё это – чёткая, слаженная работа в круглосуточном режиме. Продолжаем помогать людям, пока ситуация не стабилизируется».

В республике сформирована сводная группировка ВСКСи волонтеров Молодежки Народного Фронта. Добровольцы работают небольшими группами – в разных районах Махачкалы и в пригородах. Непрерывная работа с первых дней ведется по откачке воды, количество которой сегодня свыше 3,5 тыс. кубометров и очистке социальных учреждений и домовладений от ила и грязевых потоков.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы в Дагестане не завершены. Добровольцы ВСКС, «Молодёжки Народного Фронта» и штаба #МЫВМЕСТЕ остаются на местах, поддерживая круглосуточный режим работы до полной стабилизации обстановки.