Ростовчанин получил срок за сдачу экзамена на права с микронаушником

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор местному жителю за попытку сдать теоретический экзамен на водительские права с использованием микронаушника, передает РИА «Новости». В материалах суда говорится, что мужчина был ранее лишен водительского удостоверения из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии и должен был пересдать теоретическую часть экзамена для его возврата.

Первую попытку пересдачи мужчина провалил, после чего решил использовать спецсредства для негласного получения информации: радиостанцию, гарнитуру, индукционную петлю и микронаушник. На повторной сдаче экзамена он применил это оборудование, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о незаконном обороте специальных технических средств.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. По итогам рассмотрения дела суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, использованную при сдаче теоретического экзамена по ПДД. МВД России разработало поправки к правилам экзаменов на права с запретом использования телефонов и другой электроники и с сокращением срока пересдачи. ФСБ в Москве пресекла деятельность по поставке из-за рубежа и продаже специальных технических средств для негласного получения информации.