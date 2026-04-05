Дома и дороги остались подтопленными в шести селах Дагестана

Tекст: Дмитрий Зубарев

В шести населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными жилые дома, приусадебные участки и автодороги, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы МЧС России, в четырех муниципальных образованиях республики вода не отступила от 973 домов, 967 приусадебных участков и 42 участков автомобильных дорог.

Власти продолжают восстановительные работы, особенно в Чародинском районе, где две бригады районных электросетей заняты восстановлением подачи электричества. Масштабные подтопления в регионе начались в конце марта из-за проливных дождей, вызвавших перебои в водоснабжении и электроснабжении.

На пике без света оставались более 500 тыс. жителей, а в некоторых городах и районах проходила эвакуация населения из подтопленных домов. В горных районах фиксировались камнепады и сходы селевых потоков, что привело к повреждению дорог и мостов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана приняли решение ввести режим повышенной готовности на всей территории республики из-за ливней и массовых подтоплений. В Дагестане оставались подтопленными более тысячи жилых домов, приусадебные участки и участки автомобильных дорог после прошедших ливней. В Дербенте вода после сильных дождей ушла с большинства улиц в ливневки.