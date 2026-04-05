Иран оставил небо закрытым для рейсов до 12 апреля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушное пространство Ирана останется недоступным для гражданской авиации до 12 апреля, передает ТАСС. Это решение было принято после недавних событий, связанных с военной операцией США и Израиля на Ближнем Востоке, когда под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран.

Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил агентству, что «небо над Ираном будет закрыто для полетов, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск) воскресенья, 12 апреля». Власти страны уточнили, что исключение составят полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы для поиска и спасения, выполняемые по отдельным разрешениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство Ирана закрыто для полетов гражданской авиации на неопределенный срок на фоне атак Израиля. Источники в авиадиспетчерских кругах сообщили о возможном продлении запрета на полеты над Ираном до первой половины дня 3 марта. Авиационные власти Бахрейна, Катара и Кувейта продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве до вечера на фоне закрытого неба над Ираном и Ираком.