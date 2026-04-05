Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», – говорится в поздравлении.

Путин отметил, что геологам есть, чем гордиться. Президент России заявил, что только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

«Уверен, что вы и впредь будете трудиться честно, на совесть, широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала; своей работой содействовать повышению качества жизни граждан нашей страны», – отметил Путин.

Президент также пожелал специалистам новых достижений и всего наилучшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником и подчеркнул их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала. В Роснедрах заявили об открытии порядка 200 месторождений полезных ископаемых за год и назвали этот показатель стабильным для отрасли. Глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал появление в 2026 году десятков новых месторождений по углеводородному сырью и сотен месторождений твердых полезных ископаемых.