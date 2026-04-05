ГП Белоруссии: Коллаборанты в годы войны проявили большую жестокость, чем фашисты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шикунец заявил, что коллаборанты из числа поляков, литовцев, латышей и украинцев зачастую действовали с особой жестокостью по отношению к мирным жителям Белоруссии во время Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Он отметил: «Очень многих мирных граждан убили коллаборанты… Нередко они были даже более жестокими, чем сами фашистские захватчики».

Шикунец подчеркнул, что при расследовании подобных преступлений сложно поверить, что такие действия могли совершить обычные люди, знакомые и соседи жертв. По его словам, некоторые коллаборанты не только участвовали в убийствах, но и применяли особо изощренные методы – например, младенцев убивали на глазах матерей, натравливая на них собак, а потом вынуждали женщин наблюдать за жестокой расправой.

Он привел примеры, когда младенцев накалывали на штыки и бросали в огонь, а детей заставляли смотреть на мучения родителей. Особенно жестоко расправлялись с семьями партизан: по свидетельствам, дочерей партизан зимой выводили на улицу, раздевали, отрезали пальцы и ушные раковины, а затем, ещё живых, бросали в огонь.

Уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время войны было возбуждено в апреле 2021 года. Минск намеревался добиваться выдачи военных преступников для рассмотрения их дел в республике. Верховный суд Белоруссии уже вынес решения по шести карателям, действовавшим на территории страны, но из-за их смерти наказания назначены не были; ещё одно дело сейчас находится на рассмотрении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело по обвинению литовского коллаборанта Антанаса Гецявичюса в геноциде белорусского народа Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд. Верховный суд Белоруссии впервые признал умершего офицера СС Зиглинга виновным в геноциде за карательные операции и массовые убийства на территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время назначения нового генерального прокурора Дмитрия Горы заявил, потребовал «предъявить счет» странам, ответственным за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.