Эксперты назвали самые выгодные регионы для аренды домов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самыми выгодными направлениями для аренды домов на майские праздники стали Кемеровская область, Астраханская область и Чеченская республика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Путешествий». В Кемеровской области аренда дома обойдётся в среднем в 2550 рублей за ночь, в Чеченской республике – три тыс. рублей, в Астраханской области – 3240 рублей.

Средняя стоимость аренды частного дома по России на майские праздники в этом году составляет 7150 рублей за ночь, что выше по сравнению с прошлым годом, когда она была 6500 рублей.

Лидером по популярности остаётся Краснодарский край, который занимает 29% всех бронирований. Средняя цена ночи здесь – 4570 рублей. На втором месте – Петербург и Ленинградская область с долей 13% и средней стоимостью 6690 рублей за ночь, а на Крым приходится 7% бронирований при средней цене 5520 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии майских праздников аренда загородных домов в России подорожала до 15% в зависимости от региона.