Россия сократила импорт американских лекарств до исторического минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия в феврале сократила импорт лекарств из США до исторического минимума – всего на 10 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости». Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений американской статслужбы, которая ведет учет с 2002 года.

Годом ранее сумма поставок составляла 748,9 тыс. долларов, что в 73 раза больше, чем нынешний уровень. Таким образом, закупки американских лекарств со стороны России резко снизились и теперь занимают менее 1% в общем объеме экспорта США по этой категории.

Лидерами по импорту американских лекарств в феврале стали Канада, Бразилия и Нидерланды. На их долю пришлось 15,7%, 11,5% и 8,8% всех поставок соответственно.

Помимо медикаментов, Россия также сократила закупки медицинских инструментов из США. За год объем импорта по этой статье уменьшился в 2,5 раза – до 2,1 млн долларов.

