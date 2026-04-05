Тим Цзю победил Дениса Нурью и завоевал титул WBO

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тим Цзю, сын знаменитого боксера Константина Цзю, завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг, сообщает ТАСС. В поединке, который прошел в австралийском Вуллонгонге, он победил албанца Дениса Нурью единогласным решением судей. Для 32-летнего Нурьи это поражение стало первым в профессиональной карьере.

После этого боя на счету 31-летнего Цзю стало 27 побед, из которых 18 были одержаны нокаутом, и 3 поражения. Боксер одержал третью победу в шести последних встречах, пытаясь вернуть утраченные позиции после неудач в крупных чемпионских боях прошлых лет.

Ранее, в июне 2024 года, Цзю проиграл американцу Себастьяну Фундоре техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии WBC. В сентябре 2023 года он получил пояс чемпиона мира WBO, после того как Джермелл Чарло отказался защищать титул, а впоследствии успешно защитил его, победив Брайана Мендосу. После этого Цзю уступил Фундоре решением судей и лишился титула WBO, а в октябре 2024 года проиграл россиянину Бахраму Муртазалиеву за титул чемпиона мира IBF.

Дебютировав на профессиональном ринге в 2016 году, Тим Цзю за свою карьеру собрал множество титулов – от чемпиона Австралии и Азии до временного чемпиона Океании и обладателя интерконтинентальных поясов WBO. Нурья, впервые выступавший за пределами Европы, ранее завоевал только золотой континентальный пояс WBA и занимает 12-е место в рейтинге этой организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Тим Цзю одержал победу над американцем Энтони Веласкесом единогласным решением судей в рейтинговом бою в весе до 72,6 кг. Российский боксер Бахрам Муртазалиев выиграл у Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул чемпиона мира IBF в октябре 2024 года. Бой между Никитой Цзю и австралийцем Майклом Зерафой в Брисбене был признан несостоявшимся, и интернациональный титул WBO в категории до 72,6 кг остался вакантным.