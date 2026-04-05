По делу о поджоге завода военной компании в Чехии задержаны два иностранца

Tекст: Антон Антонов

Как передает Reuters, еще два человека были задержаны в Чехии и Болгарии по подозрению в совершении поджога завода LPP Holding в Пардубице. Один из подозреваемых был задержан в субботу на территории Чехии, другой – в пятницу на территории Болгарии, чешская полиция планирует запросить его экстрадицию, передает РИА «Новости».

Ранее в начале апреля польские спецслужбы задержали двух польских активистов, которых связывают с международными пропалестинскими движениями. По данным телеканала TVP, задержанные – молодые люди 22 и 23 лет, предположительно сотрудничавшие с группой, устроившей поджог в ночь с 19 на 20 марта.

Власти Чехии отмечают, что новые задержанные являются иностранцами. По информации чешской полиции и прокуратуры, всего в поджоге оборонного предприятия в Пардубице могло участвовать от девяти до десяти человек. Размер ущерба оценивается в сотни миллионов крон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в промышленной зоне города Пардубице в Чехии произошел крупный пожар. Огонь охватил склад и производственные помещения компании LPP Holding. Компания LPP Holding связана с поставками военного оборудования на Украину.

СМИ сообщали, что ответственность за поджог взяла на себя группировка Earthquake Faction, заявив, что планировала атаковать производство оружия для Израиля. LPP Holding несколько лет назад объявлял о планах по сотрудничеству с израильской Elbit Systems по разработке беспилотников на заводе в Пардубице, однако пресс-секретарь Мартина Тауберова уточнила, что проект так и не был реализован.