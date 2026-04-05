Полиция Израиля разогнала в Тель-Авиве митинг против военной операции в Иране

Трамп рассказал детали спасения экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США рассказал Axios, что после крушения американского истребителя F-15 на территории Ирана американские военные сначала опасались, что сообщение от выжившего члена экипажа может быть попыткой заманить американские силы в ловушку. По словам Дональда Трампа, у военных были сомнения, не перехватили ли иранцы связь и не отправляют ли ложные сигналы.

Пилот F-15 был сбит иранскими военными при помощи переносного зенитного комплекса. Трамп отметил, что «им просто повезло». Второй член экипажа – офицер по вооружению – смог выжить на протяжении более суток в горах, несмотря на ранение, прежде чем его эвакуировали американские спецназовцы.

В операции по спасению участвовали около 200 бойцов специальных подразделений. Трамп заявил, что иранские военные «охотились» за выжившим, и к поискам были привлечены также местные жители, которым по словам президента, пообещали вознаграждение за поимку американца. Офицер прятался в расщелине, его удалось обнаружить с помощью технологий.

Особое внимание военных вызвало короткое радиосообщение, которое офицер передал после катапультирования: «Слава Богу!».

Как отметил глава Белого дома, такая фраза показалась необычной и напоминала религиозное высказывание мусульман. Позднее представители Пентагона уточнили, что это объясняется глубокой религиозностью самого военнослужащего, и добавили, что после проверки подтвердилось: он жив и не в плену.

Американский президент также сообщил, что израильские военные оказывали некоторую помощь, хотя, по данным официальных лиц США, Израиль не передавал точную информацию о местонахождении офицера. Однако израильская авиация нанесла удар по силам Ирана, чтобы не дать им добраться до района операции. «Они были хорошими партнерами. Мы как старший и младший брат», – заявил Трамп.

Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.