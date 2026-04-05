Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте

Tекст: Антон Антонов

«Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Кроме того, сообщается о «сходе грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города».

Коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы и продолжают устранять последствия стихии. В администрации города подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для минимизации ущерба.

В соцсетях сообщается о подтоплениях улиц Дербента в результате сильного ливня. Руководитель пресс-службы администрации города Тельман Раджабов сообщил, что в Дербенте выпало значительно больше осадков, чем во время предыдущего ливня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, материальный ущерб от сильных дождей и ветра в Чечне и Дагестане превысил 1 млрд рублей по предварительным данным. Сотни домов остались затопленными после ливней в Дагестане.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за временного увеличения мутности в источниках водоснабжения. В зоне чрезвычайной ситуации в Дагестане начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А. Свыше 20 человек, включая 14 детей, госпитализировали в Карабудахкентском районе Дагестана с признаками кишечной инфекции.