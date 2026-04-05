Глава МИД Германии Вадефуль опубликовал видео под российский трек «Патрики»

Tекст: Антон Антонов

Министр сопроводил видео подписью: «То, что ты политик, не означает, что ты всегда должен быть серьезным и скучным», – пишет «Российская газета».

Публикация вызвала волну критики и насмешек среди немецких пользователей, передает РИА «Новости».

В комментариях к ролику многие выразили недовольство, отмечая, что страна столкнулась с трудностями, а политики продолжают развлекаться. Вадефуля назвали «клоуном» и «идиотом».

Скорее всего, в команде Вадефуля даже не знали, что используют кавер на русскоязычный хит 2010-х годов Эльбруса Джан-мирзоева «Бродяга», что стало отдельной темой насмешек в комментариях, передает РЕН ТВ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вадефуль получил от Владимира Зеленского орден. Он считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы. Он также заявлял, что не отвергает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину, оставляя этот вопрос открытым.