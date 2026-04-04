В Сухуме обсудили транспортный коридор в Армению через Абхазию и Грузию

Абхазия предложила маршрут для ускорения товарооборота с Закавказьем и Турцией

На круглом столе по развитию логистики в рамках Абхазского международного экономического форума представители бизнеса и власти республики напомнили, что в 2025 году введен в действие припортовый контейнерный терминал в Очамчыре, который в тестовом режиме уже обработал несколько контейнерных поездов в направлении из России в третьи страны, в том числе в Турцию.



Следующим шагом может стать запуск полноценного транспортного коридора через Абхазию и Грузию в Армению, который рассматривается как альтернатива перегруженному маршруту через Верхний Ларс. Сухуму это поможет получить новые грузопотоки, контракты и устойчивые доходы в бюджет.

Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия подчеркнул, что в приоритете при создании коридора максимально эффективное использование уже существующих мощностей – порта Очамчыры и железной дороги до Псоу, а в перспективе – восстановление железнодорожного участка Очамчыра–Гал и моста для организации полноценного транзита и разгрузки действующих маршрутов.

Заместитель гендиректора компании «Трансэкосистема» Октай Хазириши отметил интерес российского бизнеса к маршрутам через Абхазию. Сейчас компании выстраивают свою логистику в восточную Турцию через Азербайджан и Верхний Ларс, но готовы рассмотреть сквозной транзит через Абхазию. По его словам, новый маршрут при модернизации инфраструктуры может соответствовать контурам Закавказской железной дороги и обеспечить Абхазии дополнительные финансовые поступления. «В данный момент это все упирается в отсутствие инфраструктуры. То есть при наличии достройки, скажем так, или обустройства инфраструктуры на территории Абхазии соответствующей, то это, конечно, было бы интересно, как мы понимаем, из общения с потенциальными клиентами», – сказал Хазириши.