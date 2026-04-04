Фицо сравнил ЕС и ЕК с «кораблем самоубийц» из-за энергобезопасности
Фицо сравнил ЕС и ЕК с кораблем самоубийц из-за энергобезопасности
Tекст: Вера Басилая
Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц, необходимо немедленно восстановить диалог с Россией, создать необходимую политическую и юридическую среду для пополнения резервов нефти и газа, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал курс Евросоюза в энергетике, потребовав вернуть поставки российской нефти и газа и предупредив о риске пустых заправок.
«Я не призываю к ничему иному, а лишь к возвращению здравого разума. Весь ЕС и особенно ЕК в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц», – написал Фицо в соцсети, передает ТАСС.
Он подверг критике действия Еврокомиссии и всего сообщества по обеспечению стран – членов союза газом и нефтью в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. По его мнению, нынешние решения ЕС не обеспечивают стабильность, а усугубляют риски для населения и экономики региона.
Фицо также призвал Евросоюз предложить инициативу по скорейшему завершению конфликта на Украине, восстановлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и отмене санкций на импорт газа и нефти из России. Премьер подчеркнул, что только подобные шаги могут вернуть европейской энергетике устойчивость и предсказуемость.
Ранее Фицо заявил о риске пустых заправок в Европе из-за идеологического отказа ЕС от российской нефти и о пользе восстановления работы нефтепровода «Дружба» для стабилизации цен.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.
Захарова назвала награждение Каллас орденом княгини Ольги сатанизмом
Tекст: Вера Басилая
Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение Владимира Зеленского вручить орден княгини Ольги I степени Кае Каллас, обвинив ее в поддержке гонений на церковь.
Захарова в своем Telegram-канале назвала сатанизмом награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского. Она отметила, что Каллас, поддерживающая политику гонений на церковь на Украине, удостоена ордена, названного в честь святой равноапостольной Ольги, из рук, по ее словам, «нехристей», передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет ничего общего с христианскими ценностями, которыми славилась княгиня Ольга. По ее словам, власти на Украине фактически уничтожают православие в стране, а Каллас причастна к поддержке этих действий.
«А какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет к наследию древнерусской княгини, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство? Ольга заложила основы христианизации нашей страны: установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при её внуке князе Владимире в 988 году», – пишет официальный представитель МИД.
«Призывы ускорить мобилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования отказаться от мирных инициатив, превращение страны в инструмент войны до последнего украинца, разжигание ненависти и стимулирование коррупции», – привела Захарова список «заслуг».
«И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», – отметила Захарова («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России ).
Отмечается, что украинские власти проводят масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, запрещая ее деятельность в ряде регионов под предлогом связей с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви, многие из которых находятся под арестом.
Ранее Захарова на встрече с военным духовенством обвинила западные государства в использовании киевского режима для уничтожения Украинской православной церкви.
Медведев призвал пересмотреть отношение к вступлению соседей России в ЕС
Tекст: Валерия Городецкая
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношение России к вступлению соседних стран в Европейский союз.
По его словам, ранее Москва относилась к таким процессам сдержанно, даже в отношении Украины, однако ситуация изменилась.
В сообщении в Max Медведев отметил, что внутри НАТО существуют серьезные противоречия, усугубленные событиями вокруг Ирана, а в Евросоюзе обсуждается создание собственной военной компоненты. По его мнению, ЕС перестал быть исключительно экономическим союзом и может превратиться в «полноценный и крайне враждебный России военный альянс», который, как он считает, потенциально опаснее НАТО.
«Пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей. Включая и страну 404», – подчеркнул он. Медведев добавил, что недавно президент России уже намекнул, что членство в Евразийском экономическом союзе и в Евросоюзе несовместимы.
В заключение политик выразил уверенность, что главной задачей Евросоюза станет раздувание «русофобской истерии» ради политического и финансового капитала.
Накануне президент России Владимир Путин предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности нахождения Армении сразу в ЕС и ЕАЭС. Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС.
Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?
Дмитриев: Германия теряет позиции в мировой экономике из-за «глупых игр»
Tекст: Вера Басилая
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия теряет теряет свои позиции в мировой экономике.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия утрачивает свою роль в мировой экономике, передает РИА «Новости». «Играешь в глупые игры – получаешь глупые призы», – заявил Дмитриев.
Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может снизиться до 4%. Это станет минимальным показателем страны за последние 50 лет. Дмитриев связывает этот спад с ошибочными стратегическими решениями и политическими просчетами.
Ранее глава РФПИ предупредил о грядущем экономическом коллапсе Евросоюза в 2026 году из-за энергетического кризиса и ошибочной политики.
Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует обсудить восстановление газопровода «Северный поток» за свой счет на фоне роста цен на газ и ожидаемого удвоения прогнозов по его стоимости к 2026 году.
В четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов
Итальянские аэропорты Венеции, Тревизо и Болоньи ввели топливные ограничения
Tекст: Вера Басилая
В четырех крупнейших аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиатопливом, что связано с кризисом поставок на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает газета Corriere della Sera.
Первые ограничения на выдачу авиационного топлива были введены в миланском аэропорту Линате, а также в авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи, передает РИА «Новости».
Как пишет газета Corriere della Sera, речь идет о сокращении или ограничении доступности топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля. Уточняется, что это связано с контролируемым регулированием объемов одним из основных поставщиков на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
Согласно изученным Corriere бюллетеням предполетной информации (Notam), компания Air BP Italia уведомила авиаперевозчиков о снижении доступности керосина. Приоритет при заправке получают санитарные, государственные и дальнемагистральные рейсы свыше трех часов. Для всех остальных рейсов действует лимитированное распределение топлива.
В Венеции, Болонье и Тревизо максимальный объем заправки для отдельных рейсов может составить до двух тыс. литров на самолет. Этого количества хватает менее чем на час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которыми пользуются основные европейские лоукостеры. Для некоторых маршрутов подобного объема недостаточно даже для внутренних перелетов.
Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.
Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении Евросоюзом введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут исчерпать запасы топлива к 20 апреля.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы
Tекст: Илья Абрамов
Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.
Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.
Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.
Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.
На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.
Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.
Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.
Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.
Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.
Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Все эти акторы, за исключением Веллингтона, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем же месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). В сравнении с февралем, разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.
Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.
Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс «хуже НАТО»
Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс хуже, чем НАТО
Tекст: Вера Басилая
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.
Дмитрий Медведев выразил мнение в своём Telegram-канале , что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и может трансформироваться в военный альянс, враждебный России.
По его словам, ЕС способен довольно быстро превратиться в структуру, которая будет опаснее НАТО. «Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», – заявил Медведев.
Он добавил, что внутренняя риторика России по поводу членства соседних стран в Евросоюзе ранее была сдержанной, однако теперь эта позиция должна измениться. Медведев подчеркнул, что европейские политики в Брюсселе серьезно задумались о создании военной компоненты внутри ЕС, что существенно меняет геополитическую ситуацию.
Политик также отметил, что риторика президента США относительно выхода Америки из НАТО является эпатажем, и такие шаги маловероятны, хотя возможно уменьшение американского военного присутствия в Европе. По мнению Медведева, задачей возможного военного альянса ЕС станет усиление русофобской риторики и извлечение политических и финансовых выгод.
Дмитрий Медведев назвал Евросоюз глобалистской русофобской структурой, наращивающей военные возможности и вооружающей киевский режим.
Замглавы МИД России Александр Грушко на заседании экспертного совета заявил, видя в шагах Евросоюза подготовку экономики, инфраструктуры и военных структур к возможному прямому противостоянию с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО и по настойчивости в милитаризации ему не уступает.
Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля
Tекст: Вера Басилая
Запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля, спрогнозировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что к 20 апреля запасы топлива в странах Евросоюза будут полностью исчерпаны. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив поступят в ЕС примерно одиннадцатого апреля, однако это произойдет в выходной день, и европейские чиновники не станут оперативно контролировать ситуацию, передает ТАСС.
«Настоящий контроль» в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля – в так называемый день Урсулы и Каи. К примерно 20 апреля запасы топлива окажутся исчерпаны», – заявил Дмитриев.
Ранее Дмитриев уже выражал мнение, что дальнейшее увеличение стоимости энергоносителей и сырья способно существенно повлиять на экономику стран ЕС и привести к ускорению темпов инфляции.
Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС приведет к коллапсу в конце 2026 года, а апрель станет началом осознания масштабов проблемы.
Также Дмитриев предсказал более тяжелые для Евросоюза экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке из-за отказа от российской энергии по сравнению с пандемией COVID-19.
Дмитриев: Ограничения на выезд для мужчин в ЕС идеально дополнят энергокризис
Tекст: Тимур Шайдуллин
Европейским странам стоит сосредоточиться на диверсификации источников энергии, а не на введении новых ограничений для граждан, считает Кирилл Дмитриев.
Cпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался по поводу новых ограничений для граждан в Евросоюзе. Он отметил, что ограничения на выезд молодых мужчин хорошо сочетаются с уже существующими ограничениями на потребление энергии в странах. Его слова приводит ТАСС.
«Ограничения для молодых мужчин прекрасно дополнят ограничения на потребление энергии. ЕС следует диверсифицировать источники энергии, а не предлагать различные варианты локдаунов», - заявил Дмитриев.
Такое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя сообщения о том, что в Германии мужчинам запретили покидать страну дольше чем на три месяца без разрешения военкомата. По его словам, Евросоюзу стоит уделить внимание развитию энергетической независимости вместо очередных ограничительных мер для населения.
Ранее пять стран Евросоюза предложили ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний из-за ситуации вокруг конфликта в Иране.
Лукашенко прокомментировал подорожание топлива в Белоруссии
Лукашенко объяснил подорожание топлива в Белоруссии мировым кризисом
Tекст: Вера Басилая
В Белоруссии зафиксировано умеренное повышение цен на топливо, что связано с ростом мировых цен из-за событий на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко заявил, что рост стоимости топлива в республике обусловлен внешними факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива. Президент отметил, что в мире цена на топливо выросла в разы, однако в Белоруссии ситуация пока остается под контролем и цены находятся на терпимом уровне, передает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия импортирует большую часть нефти, и стоимость энергоресурсов в стране напрямую зависит от мировой конъюнктуры. Он обратил внимание, что многие жители соседних государств приезжают заправляться в республику, поскольку здесь условия более выгодные.
«У нас еще терпимо, едут все заправляться к нам. Вот эти все вражеские государства. Я, конечно, их врагами не считаю. Едут в диктатуру заправляться. С Украины, правда, не едут. Потому что там они границу полностью закрыли. Приедут – пусть заправляются. Мы не против», – отметил Лукашенко.
Президент призвал граждан быть экономнее и напомнил, что бесплатного бензина не бывает. Он отметил, что даже при незначительном росте цен власти стараются компенсировать это повышением заработной платы, несмотря на ограниченные финансовые возможности населения.
Вице-премьер России Александр Новак заявил о рекордном росте цен на мировом рынке нефтепродуктов из-за кризиса на Ближнем Востоке и экспортных ограничений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о резком подорожании газа и нефти в Евросоюзе после нападения США и Израиля на Иран и о миллиардах дополнительных расходов для европейских налогоплательщиков.
Европейцы начали массово ездить в Калининград за более дешевым бензином на фоне резкого роста цен на топливо в своих странах.
Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и ЕС
Песков: ЕАЭС и ЕС не сочетаются, Армении придется выбирать
Tекст: Дарья Григоренко
Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя планы Еревана по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, в беседе с журналистом «Вестей» отметил, что интеграционные системы ЕАЭС и ЕС несовместимы: «Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», – заявил он, передает РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает стране ощутимые преимущества. Он подчеркнул, что участие в организации позволяет Армении развиваться быстрее, чем средние показатели по СНГ и, тем более, быстрее, чем в России. Песков отметил, что интеграция с ЕАЭС приносит Армении немалые экономические выгоды.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа.
Bloomberg: Дефицит бюджета Италии превысил лимит ЕС
Tекст: Дмитрий Зубарев
Дефицит бюджета Италии в 2025 году достиг 3,1% ВВП, что оказалось выше допустимого Евросоюзом уровня и стало серьезным вызовом для правительства Джоржи Мелони, пишет Bloomberg.
Дефицит государственного бюджета Италии по итогам прошлого года составил 3,1% валового внутреннего продукта, что превысило установленный Евросоюзом лимит в 3%, передает Bloomberg.
Национальный статистический институт Италии подтвердил эти данные в опубликованном отчете, отметив, что показатель хоть и улучшился по сравнению с 2024 годом, когда дефицит был 3,4%, но все еще превышает требования ЕС по контролю над госфинансами.
Премьер-министр Джорджа Мелони и министр финансов Джанкарло Джорджетти рассчитывали на снижение дефицита, чтобы открыть путь к выходу Италии из режима усиленного надзора, который применяется к странам с крупными бюджетными разрывами. Окончательное решение по этому вопросу ожидается от Еврокомиссии в июне. До тех пор Италия остается под особым контролем Брюсселя, что затрудняет наращивание государственных расходов, включая оборонные, на фоне обязательств Мелони перед НАТО увеличить военный бюджет до 5% ВВП.
В прошлом году около трети стран Евросоюза нарушили аналогичные правила, среди них Франция, Бельгия, Польша и Австрия. По прогнозам, Франция не сможет снизить дефицит ниже 3% вплоть до 2029 года. Ситуация осложняется негативным влиянием конфликта с Ираном на европейские экономики, включая Италию, которая также может пересмотреть прогноз роста на 2025 год до 0,5%.
Аналитики Scope Ratings считают, что длительный конфликт в регионе может помешать Италии вернуть дефицит в рамки требований ЕС. Агентство Moody’s недавно повысило кредитный рейтинг Италии впервые за 23 года, однако предупредило о рисках при затяжной нестабильности на Ближнем Востоке, учитывая высокую зависимость страны от импорта энергоносителей из Персидского залива.
Рынки также отреагировали ростом спрэда между доходностями итальянских и немецких десятилетних облигаций: в январе он составлял 57 базисных пунктов, а на прошлой неделе превышал 100 пунктов. Это ниже рекордных значений периода избрания Мелони, но вновь сигнализирует о росте стоимости заимствований для итальянского правительства.
Ранее аналитики отмечали, что при правительстве Мелони Италия добилась некоторого сокращения дефицита и впервые за несколько лет получила повышение кредитного рейтинга.
Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики
Tекст: Катерина Туманова
На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.
Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.
Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.
Дмитриев предрек тяжелые времена для ЕС из-за отказа от российского газа
Tекст: Вера Басилая
Отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие глупые идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения приведут Европу к крайне трудным временам, передает РИА «Новости».
Дмитриев прокомментировал мнение экспертов Wall Street Journal, которые считают, что нефтяной кризис, ударивший по странам Азии, предвещает аналогичные трудности для Европы. Он отметил, что Европа своими действиями сама создает себе проблемы, игнорируя экономическую реальность.
В последующем сообщении он добавил, что «Азия мудрее и заботится о своем народе», заключая новые энергетические соглашения с Россией. По его мнению, в то время как Азия укрепляет позиции, ЕС и Британия ускоряют идеологическое самоуничтожение.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив – основной путь поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Это уже спровоцировало рост цен на энергоносители во многих регионах мира.
Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за их политики в сфере энергобезопасности.
Дмитриев в соцсети отметил, отказ Германии и Европы от российской энергии делает последствия ближневосточного конфликта для Евросоюза тяжелее пандемии COVID-19.
Володин связал кризис в ЕС с отказом от российской энергетики
Tекст: Вера Басилая
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики как причины кризиса в Евросоюзе.
Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.
«Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.
По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.
Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.
Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.
Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.
Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.
На Западе призвали сблизиться с Россией после шантажа США
Strategic Culture: Из-за шантажа США Европа должна сблизиться с Россией
Tекст: Вера Басилая
С учетом давления со стороны США европейским странам придется переосмыслить подход к безопасности и наладить диалог с Россией вместо дальнейшей эскалации, сообщает Strategic Culture.
Европейские страны должны задуматься о сближении с Россией из-за шантажа со стороны США, передает РИА «Новости».
В статье Strategic Culture говорится, что Россия, которую долгое время называли потенциальной угрозой для Европы, теперь может стать единственным жизнеспособным вариантом обеспечения мира на континенте.
Авторы публикации отмечают, что это не означает одобрение политики Москвы, а скорее признание: если американская система безопасности рушится, альтернативой становится новая дипломатическая архитектура, основанная на диалоге, а не эскалации конфликтов. По мнению издания, если Вашингтон больше не готов выполнять свои обязательства, ответом Европы должна стать не гонка вооружений, а развитие стратегической независимости.
Подчеркивается, что гарантия безопасности, предоставляемая державой, которая способна отказаться от своих обязательств в любой момент, в итоге становится формальностью.
В заключение в статье говорится, что если Европа не сделает выводы из сложившейся ситуации, то ее общества вновь окажутся под бременем милитаризации, но уже без иллюзии защиты со стороны США.
The New York Times сообщила о сомнениях европейских стран в надежности НАТО без поддержки США.
Бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что сокращение военных расходов в Западной Европе после распада СССР подорвало основы военного блока.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.